09:11  15 января
Мошенник из Сум выманил миллионы гривен у волонтеров, выдавая себя за военного
08:47  15 января
После скандала в ботсаду им. Гришко обещают расторгнуть соглашение о реконструкции
18:20  15 января
На Киевщине экс-глава ВВК "продавал" фиктивные медсправки за 10 тысяч долларов
UA | RU
UA | RU
16 января 2025, 10:55

На Полтавщине поселковый голова "погорел" на взятке в 60 тысяч гривен

16 января 2025, 10:55
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили 41-летнего председателя одного из поселковых советов Полтавского района, который через посредника требовал у подрядчика взятку за оформление разрешительных документов на расчистку земельных участков от зеленых насаждений. Чиновника и его сообщника будут судить

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.

Злоумышленник организовал схему через местного предпринимателя-арендатора, выступавшего посредником. За получение разрешений на работы он потребовал более 60 тысяч гривен.

Чиновника и его подельника задержали 13 января, после передачи денег вблизи одного из полтавских заведений питания. В ходе обысков следователи изъяли полученные от подрядчика средства, мобильные телефоны и автомобиль пособника.

Издание "Полтавщина" пишет, что речь идет о Валерии Штепке из поселка Скороходово. Среди восьми руководителей поселковых общин только ему 41 год.

Суд избрал чиновнику меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в 240 тысяч гривен. Для предпринимателя определили залог в размере более 450 тысяч гривен.

За такие действия фигурантам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности или вести деятельность до трех лет, а также конфискацию имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее суд признал виновным в коррупции депутата Полтавского горсовета Виктора Булата, однако сразу освободил от наказания в связи с истечением срока давности дела.

взятка расследование задержание Полтавская область Нацполиция Чиновник
В Полтавской области обжаловали наказание мужчине за изнасилование 13-летней девочки
16 января 2025, 02:34
Отмыли 600 тысяч на автобусных остановках: на Прикарпатье разоблачили чиновника горсовета и его сообщников
15 января 2025, 20:48
На Киевщине экс-глава ВВК "продавал" фиктивные медсправки за 10 тысяч долларов
15 января 2025, 18:20
Все новости »
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
В Черкасской области во время пожара погибли два человека
16 января 2025, 12:06
Взорвали колею во время движения военного эшелона: в Ровенской области задержали российских агентов
16 января 2025, 11:56
В центре Днепра уголовник нападал на женщин
16 января 2025, 11:48
Можно ли заработать больше, комбинируя копирование сделок на Bybit и стейкинг USDT?
16 января 2025, 11:40
Россияне обстреляли поселок в Херсонской области: есть пострадавшая
16 января 2025, 11:35
ВСУ за сутки уничтожили около 1500 оккупантов, десятки артсистем и ББМ россиян
16 января 2025, 11:25
ДТП в Полтавской области: столкнулись Opel и Mercedes, в аварии погиб местный житель
16 января 2025, 11:19
В Винницкой области под вагоном поезда спрятали килограмм синтетических наркотиков
16 января 2025, 11:04
В Киеве на Житомирской трассе в аварии погибли два человека
16 января 2025, 10:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Мирослав Гай
Алексей Кущ
Юрий Бутусов
Все блоги »