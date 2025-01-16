На Полтавщине поселковый голова "погорел" на взятке в 60 тысяч гривен

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Правоохранители разоблачили 41-летнего председателя одного из поселковых советов Полтавского района, который через посредника требовал у подрядчика взятку за оформление разрешительных документов на расчистку земельных участков от зеленых насаждений. Чиновника и его сообщника будут судить

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.

Злоумышленник организовал схему через местного предпринимателя-арендатора, выступавшего посредником. За получение разрешений на работы он потребовал более 60 тысяч гривен.

Чиновника и его подельника задержали 13 января, после передачи денег вблизи одного из полтавских заведений питания. В ходе обысков следователи изъяли полученные от подрядчика средства, мобильные телефоны и автомобиль пособника.

Издание "Полтавщина" пишет, что речь идет о Валерии Штепке из поселка Скороходово. Среди восьми руководителей поселковых общин только ему 41 год.

Суд избрал чиновнику меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в 240 тысяч гривен. Для предпринимателя определили залог в размере более 450 тысяч гривен.

За такие действия фигурантам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, запрет занимать определенные должности или вести деятельность до трех лет, а также конфискацию имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее суд признал виновным в коррупции депутата Полтавского горсовета Виктора Булата, однако сразу освободил от наказания в связи с истечением срока давности дела.