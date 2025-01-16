На Полтавщині селищний голова "погорів" на хабарі в 60 тисяч гривень

фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили 41-річного голову однієї з селищних рад Полтавського району, який через посередника вимагав у підрядника хабар за оформлення дозвільних документів на розчищення земельних ділянок від зелених насаджень. Посадовця і його спільника судитимуть

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.

Зловмисник організував схему через місцевого підприємця-орендаря, який виступав посередником. За отримання дозволів на роботи він вимагав понад 60 тисяч гривень.

Посадовця та його спільника затримали 13 січня, після передачі грошей поблизу одного із полтавських закладів харчування. Під час обшуків слідчі вилучили отримані від підрядника кошти, мобільні телефони та автомобіль пособника.

Видання "Полтавщина" пише, що йдеться про Валерія Штепку з селища Скороходове. Серед восьми керівників селищних громад лише йому 41 рік.

Суд обрав посадовцю запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 240 тисяч гривень. Для підприємця визначили заставу у розмірі понад 450 тисяч гривень.

За такі дії фігурантам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, заборона займати певні посади чи вести діяльність до трьох років, а також конфіскація майна. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше суд визнав винним у корупції депутата Полтавської міськради Віктора Булата, однак одразу звільнив від покарання у зв'язку з тим, що сплив строк давності справи.