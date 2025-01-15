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Подозрение за присвоение бюджетных средств и их легализацию получили чиновник городского совета Ивано-Франковска и двое его сообщников

Об этом сообщает Офис генпрокурора и пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Начальник одного из управлений, не имея соответствующих расчетов и не соблюдая систему ценообразований, по своему личному усмотрению составил и подал в финансовое управление запрос о выделении дополнительных средств в сумме почти 1,5 миллиона гривен на обустройство остановок общественного транспорта.

В дальнейшем 38-летний чиновник сговорился с 30-летней жительницей Ивано-Франковска, чтобы присвоить средства, выделенные на остановки.

Женщина, не имея практического и теоретического опыта в строительстве, зарегистрировала ФЛП под соответствующий КВЭД и заключила с чиновником договор на обустройство остановок.

Согласно договору все работы и материалы должны были соответствовать требованиям нормативно-правовых актов и нормативных документов в строительстве. Однако в течение июня-декабря 2023 года остановки собственноручно обустраивал 40-летний мужчина предприниматели. Он подбирал дешевые материалы: краски, трубы, стекло, щебень на другое.

Чиновник не осуществлял надлежащую проверку стоимости использованных материалов и подписывал акты приемки выполненных работ. Таким образом он и его сообщники присвоили почти 600 тысяч гривен.

Во время обыска у фигурантов изъяли документацию, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Трем злоумышленникам сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области директор фирмы присвоил на ремонте дороги более 3,5 млн грн.