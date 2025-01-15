На Киевщине экс-глава ВВК "продавал" фиктивные медсправки за 10 тысяч долларов
Экс-глава ВВК вместе с сообщницей, госисполнителем Бориспольского отдела Государственной исполнительной службы, организовали схему уклонения от мобилизации
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Организатор схемы издавал фиктивные медицинские заключения, а госисполнитель как посредник передавала деньги и документы. Таким образом, фигуранты помогали мужчинам получать фиктивные справки о непригодности к службе и группе инвалидности. Это позволяло снимать их с военного учета.
За свои услуги дельцы брали по 10 тысяч долларов с "клиента".
По указанной схеме признали непригодными пятерых мужчин, однако эти выводы уже отменены Центральной ВЛК ВСУ.
Во время обысков правоохранители изъяли бланки разных документов, мобильные телефоны и патроны к стрелковому оружию.
Фигурантам объявили подозрения. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
Правоохранители устанавливают причастность к схеме других лиц.
Напомним, ранее во Львове задержали главу ВЛК и его сообщника, организовавших незаконную схему отсрочки от мобилизации за взятку в 2000 долларов.