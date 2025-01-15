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Экс-глава ВВК вместе с сообщницей, госисполнителем Бориспольского отдела Государственной исполнительной службы, организовали схему уклонения от мобилизации

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Организатор схемы издавал фиктивные медицинские заключения, а госисполнитель как посредник передавала деньги и документы. Таким образом, фигуранты помогали мужчинам получать фиктивные справки о непригодности к службе и группе инвалидности. Это позволяло снимать их с военного учета.

За свои услуги дельцы брали по 10 тысяч долларов с "клиента".

По указанной схеме признали непригодными пятерых мужчин, однако эти выводы уже отменены Центральной ВЛК ВСУ.

Во время обысков правоохранители изъяли бланки разных документов, мобильные телефоны и патроны к стрелковому оружию.

Фигурантам объявили подозрения. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Правоохранители устанавливают причастность к схеме других лиц.

Напомним, ранее во Львове задержали главу ВЛК и его сообщника, организовавших незаконную схему отсрочки от мобилизации за взятку в 2000 долларов.