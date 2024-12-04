В Полтаве 29-летний мужчина повредил памятники на кладбище

фото: полиция

В Полтаве на местном еврейском кладбище мужчина повредил 6 памятников. Вандала разыскали

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На кладбище, расположенном по улице Анны Ярославны, кто-то повредил 6 памятников на могилах.

Полицейские установили, что места захоронения пошколил 29-летний местный житель. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Смеле в Черкасской области установили видеонаблюдение на кладбище после случаев вандализма.