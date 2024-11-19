В Киеве мужчина упал с крыши торгового центра, он погиб на месте

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Сегодня, 19 ноября, на столичном микрорайоне Позняки с крыши торгового центра "Пирамида" упал мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Вечерний Киев".

По данным издания, в полицию обратились прохожие и сообщили, что рядом с торговым центром нашли тело мужчины.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа. Как выяснили предварительно правоохранители, погибший - мужчина примерно 30 лет. Он погиб из-за падения с крыши торгового центра.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что мужчина был работником, который проводил ремонт на крыше здания.

Напомним, недавно в Запорожье мужчина убил 4 человека, а затем застрелился и выпал из окна многоэтажки.