В Киеве мужчина упал с крыши торгового центра, он погиб на месте
Сегодня, 19 ноября, на столичном микрорайоне Позняки с крыши торгового центра "Пирамида" упал мужчина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Вечерний Киев".
По данным издания, в полицию обратились прохожие и сообщили, что рядом с торговым центром нашли тело мужчины.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа. Как выяснили предварительно правоохранители, погибший - мужчина примерно 30 лет. Он погиб из-за падения с крыши торгового центра.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что мужчина был работником, который проводил ремонт на крыше здания.
Напомним, недавно в Запорожье мужчина убил 4 человека, а затем застрелился и выпал из окна многоэтажки.
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