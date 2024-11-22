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На Хмельнитчине мужчина во время составления админпротокола пытался дать взятку работнику ТЦК, а когда тот отказался, использовал слезоточивый газ против военнослужащих и полиции

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП, передает RegioNews.

"21 ноября в городе Полонное, Хмельницкой области, во время составления административных материалов за нарушение правил военного учета, один из граждан пытался откупиться 200 долларами США. Военнослужащий ТЦК решительно отказался от взятки", – говорится в сообщении.

После этого мужчина скрылся, применив слезоточивый газ против полицейских и военнослужащих.

Сейчас готовятся документы для возбуждения уголовного производства за попытку дать взятку и сопротивление представителям власти.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни начальник районного ТЦК за взятки обновлял данные военнообязанных мужчин.