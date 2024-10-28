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28 октября 2024, 16:30

Эксначальника Сил логистики ВСУ будут судить за незаконное обогащение

28 октября 2024, 16:30
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Бывшего начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины будут судить по факту незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации

Об этом сообщает пресс-центр ГБР , передает RegioNews.

Сотрудники Госбюро расследований во взаимодействии с Национальным агентством по предотвращению коррупции завершили досудебное расследование.

"Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, чиновник в 2023 году обогатился почти на 56 млн грн. В частности, речь идет об автомобиле, квартире в г. Киеве, 53 земельных участках на территории Украины.

Кроме того, подконтрольные должностному лицу предприятия приобрели склад площадью 2000 "квадратов" и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Кроме того, злоумышленник внес в ежегодную декларацию за 2022 год недостоверные данные об имеющихся у него и членах его семьи активах в размере 2 млн грн.

В марте 2024 года фигуранта заключили под стражу с альтернативой внесения залога 30 млн грн. Его обвиняют в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Экс-чиновнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что работники Государственного бюро расследований совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции сообщили о подозрениях руководству и врачам военно-врачебной комиссии Жмеринского РТЦК и СП. Фигуранты сочли непригодным к военной службе подозреваемого ГБР в заказном убийстве. Это решение помогло бежать за границу бывшему депутату Жмеринского городского совета после совершения преступления.

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