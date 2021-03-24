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24 марта 2021, 14:31 162

На Полтавщине планируют восстановить аэропорт: куда можно будет улететь

24 марта 2021, 14:31 162
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На реконструкцию выделят около 200 млн гривен уже в этом году
На реконструкцию выделят около 200 млн гривен уже в этом году
Фото: Facebook
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В Полтаве планируют реконструировать аэропорт. Это даст возможность осуществлять внутренние рейсы Полтава-Одесса и Полтава-Львов и международные авиарейсы в Турцию, Египет, Израиль, стран Балтии, Польши.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Полтавской ОГА во время презентации Стратегии развития области до 2027 года.

Полтавский аэропорт должен функционировать полноценно, это даст возможность привлекать инвестиции, развивать туризм и экономику. Сейчас тендер на разработку проектно-сметной документации реставрационных работ в аэропорту находится на завершающем этапе. Все мы знаем, что это довольно долгосрочный процесс", – отметил Олег Синегубов.

Для реализации поставленных целей, уже в этом году планируется выделение финансирования около 200 млн грн.

Отмечается, что в реконструкции в первую очередь нуждаются взлетная полоса, рубежная дорожка, перрон для высадки-посадки пассажиров, дополнительные секторы для стоянки и обслуживания самолетов, а также периметровое ограждение.

Также в проекте будут заложены установка высокоточного оборудования, которое позволит осуществлять посадку бортов при любых погодных условиях, и монтаж качественной светосигнальной системы.

Ранее писали, что Полтавщину планируют превратить в главный медицинский центр Украины. Также на Полтавщине проведут полную цифровизацию ОГА и территориальных общин. Для этого создадут региональный дата-центр.

Ранее сообщалось, что глава Полтавской ОГА Синегубов открыл лабораторию для диагностики COVID-19.

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