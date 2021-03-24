На Полтавщине планируют восстановить аэропорт: куда можно будет улететь

На реконструкцию выделят около 200 млн гривен уже в этом году

На реконструкцию выделят около 200 млн гривен уже в этом году

Фото: Facebook

В Полтаве планируют реконструировать аэропорт. Это даст возможность осуществлять внутренние рейсы Полтава-Одесса и Полтава-Львов и международные авиарейсы в Турцию, Египет, Израиль, стран Балтии, Польши.

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