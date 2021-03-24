Полтавщину планируют превратить в главный медицинский центр Украины

Медицина - приоритетное направление развития области

Медицина - приоритетное направление развития области

Фото: Facebook

На Полтавщине презентовали Стратегию развития до 2027 года, согласно которой, область должна не только удерживать лидерство в оказании качественных и доступных медицинских услуг, но и стать настоящим медицинским центром, куда будут приезжать лечиться не только жители региона, но и из других областей.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Так, глава области выделил самые главные объекты, которые планируют построить в течение следующих семи лет.

Среди них: новый диагностический корпус Полтавского областного противотуберкулезного диспансера, лечебно-диагностический инфекционный медицинский комплекс с вирусологической лабораторией на 350 мест. Также в новое здание переедет областная инфекционная больница, которая сейчас расположена в старых помещениях. Кроме того, в планах возвести лечебно-диагностический инфекционный комплекс.

Это будет фактически новая областная инфекционная больница. Нынешнее помещение, где расположена инфекционная больница, не отвечает требованиям современного медицинского центра. Поэтому когда будет построена новая больница, старая полностью будет туда переведена", - сказал Олег Синегубов.

Сообщается, что в Полтавском областном онкодиспансере планируется построить новый двухэтажный корпус. Также планируется строительство корпуса неотложных состояний Полтавской областной клинической больницы им. М.В. Склифосовского. Корпус будет иметь девять этажей и общую площадь 10000м2.

Олег Синегубов резюмировал, что Полтавщина имеет все шансы реализовать эти проекты благодаря слаженному сотрудничеству государства, областной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, на Полтавщине проведут полную цифровизацию ОГА и территориальных общин. Для этого создадут региональный дата-центр.

Ранее сообщалось, что глава Полтавской ОГА Синегубов открыл лабораторию для диагностики COVID-19.

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