На Буковине "Слуги народа" представили кандидатов в областной и городской советы
По двум спискам пропрезидентская партия смогла собрать только 8 человек
По двум спискам пропрезидентская партия смогла собрать только 8 человек
Во время презентации стратегии развития города Черновцов и Черновицкой области "Слуга народа" выдвинула кандидатов в депутаты Черновицкого городского и областного советов.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.com.
В областной совет выдвигают:
- Николая Гуйтора — кандидата политических наук, руководителя областного штаба политической партии. Был заместителем председателя городской организации "Партии Регионов", однако не был членом партии. В комментарии Общественному сказал, что точно не помнит, сотрудничал ли с политической силой и на каких условиях, поскольку консультировал различные партии.
- Алексея Волощука — преподавателя Черновицкого национального университета. Был членом партии "Возрождение", в 2015 году баллотировался от нее к Черновицкого облсовета.
- Лесю Палагнюк - эксперта по децентрализации
- Алексея Грушко - руководителя "Агентства регионального развития Черновицкой области"
В городской совет будут баллотироваться:
- Оксана Зубжицкая - председатель общественной организации "Герой-семья-Украина", член общественного совета при министерстве по делам ветеранов.
- Алексей Просяной – предприниматель, изготавливает номерные знаки и различные оборудования к автомобилям. Соучредитель фирмы "Луссо”, занимающаяся розничной и оптовой торговлей.
- Оксана Черчел – предпринимательница, автор петиции о выделении денег из резервного фонда города для борьбы с COVID-19. Принимала участие в акциях с требованием отменить карантинные ограничения.
- Светлана Широкова – руководитель одной из городских поликлиник. В 2015 году баллотировалася в городской совет от партии "Укроп". Имеет награду от президента "Заслуженный врач Украины".
Напомним, Виталий Другановський стал кандидатом в мэры Черновцов от партии "Слуга народа".
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