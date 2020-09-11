На Буковине "Слуги народа" представили кандидатов в областной и городской советы

По двум спискам пропрезидентская партия смогла собрать только 8 человек

По двум спискам пропрезидентская партия смогла собрать только 8 человек

Фото: bukinfo.com.ua

Во время презентации стратегии развития города Черновцов и Черновицкой области "Слуга народа" выдвинула кандидатов в депутаты Черновицкого городского и областного советов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.com. В областной совет выдвигают: Николая Гуйтора — кандидата политических наук, руководителя областного штаба политической партии. Был заместителем председателя городской организации "Партии Регионов", однако не был членом партии. В комментарии Общественному сказал, что точно не помнит, сотрудничал ли с политической силой и на каких условиях, поскольку консультировал различные партии.

Алексея Волощука — преподавателя Черновицкого национального университета. Был членом партии "Возрождение", в 2015 году баллотировался от нее к Черновицкого облсовета.

Лесю Палагнюк - эксперта по децентрализации

Алексея Грушко - руководителя "Агентства регионального развития Черновицкой области" В городской совет будут баллотироваться: Оксана Зубжицкая - председатель общественной организации "Герой-семья-Украина", член общественного совета при министерстве по делам ветеранов.

Алексей Просяной – предприниматель, изготавливает номерные знаки и различные оборудования к автомобилям. Соучредитель фирмы "Луссо”, занимающаяся розничной и оптовой торговлей.

Оксана Черчел – предпринимательница, автор петиции о выделении денег из резервного фонда города для борьбы с COVID-19. Принимала участие в акциях с требованием отменить карантинные ограничения.

Светлана Широкова – руководитель одной из городских поликлиник. В 2015 году баллотировалася в городской совет от партии "Укроп". Имеет награду от президента "Заслуженный врач Украины". Напомним, Виталий Другановський стал кандидатом в мэры Черновцов от партии "Слуга народа".

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