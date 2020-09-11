09:49  11 сентября
В Украине впервые более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
10:58  11 сентября
Тимошенко одолела COVID-19, но лечит воспаление легких: что известно о состоянии лидера "Батькивщины"
08:14  11 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2020, 14:24 3

На Буковине "Слуги народа" представили кандидатов в областной и городской советы

11 сентября 2020, 14:24 3
Читайте також українською мовою
По двум спискам пропрезидентская партия смогла собрать только 8 человек
По двум спискам пропрезидентская партия смогла собрать только 8 человек
Фото: bukinfo.com.ua
Читайте також
українською мовою

Во время презентации стратегии развития города Черновцов и Черновицкой области "Слуга народа" выдвинула кандидатов в депутаты Черновицкого городского и областного советов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на molbuk.com.

В областной совет выдвигают:

  • Николая Гуйтора — кандидата политических наук, руководителя областного штаба политической партии. Был заместителем председателя городской организации "Партии Регионов", однако не был членом партии. В комментарии Общественному сказал, что точно не помнит, сотрудничал ли с политической силой и на каких условиях, поскольку консультировал различные партии.
  • Алексея Волощука — преподавателя Черновицкого национального университета. Был членом партии "Возрождение", в 2015 году баллотировался от нее к Черновицкого облсовета.
  • Лесю Палагнюк - эксперта по децентрализации
  • Алексея Грушко - руководителя "Агентства регионального развития Черновицкой области"

В городской совет будут баллотироваться:

  • Оксана Зубжицкая - председатель общественной организации "Герой-семья-Украина", член общественного совета при министерстве по делам ветеранов.
  • Алексей Просяной – предприниматель, изготавливает номерные знаки и различные оборудования к автомобилям. Соучредитель фирмы "Луссо”, занимающаяся розничной и оптовой торговлей.
  • Оксана Черчел – предпринимательница, автор петиции о выделении денег из резервного фонда города для борьбы с COVID-19. Принимала участие в акциях с требованием отменить карантинные ограничения.
  • Светлана Широкова – руководитель одной из городских поликлиник. В 2015 году баллотировалася в городской совет от партии "Укроп". Имеет награду от президента "Заслуженный врач Украины".

Напомним, Виталий Другановський стал кандидатом в мэры Черновцов от партии "Слуга народа".

выборы Слуга народа облсовет горсовет Кандидат Черновицкая область списки
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Рада не будет прекращать работу из-за коронавируса у депутатов
11 сентября 2020, 13:52
Местные выборы: ЦИК утвердила размер денежного залога для кандидатов
11 сентября 2020, 13:04
"Слуги народа" 14 сентября обсудят на фракции кадровые вопросы и бюджет на 2021 год
11 сентября 2020, 11:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Монополия в Запорожской области: кто контролирует автовокзалы региона
Все публикации »
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Игорь Гришачов
Все блоги »