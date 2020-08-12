В ЦИК не исключают возможности проведения выборов на Донбассе

Речь идет о подконтрольных районах

Речь идет о подконтрольных районах

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия Украины не исключила возможность проведения выборов на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей 25 октября.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Для того, чтобы выборы состоялись, потребуются новые выводы Донецкой и Луганской Военно-гражданских администраций.

В частности, первые местные выборы могут пройти на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВЦА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 общинах или в части из них, то выборы там могут произойти даже 25 октября 2020", - сообщил глава ЦИК Олег Диденко.

Также в ЦИК добавили, что решение не проведение выборов в указанных общинах Донбасса было принято на основании предыдущих выводов Донецкой и Луганской ВЦА.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова потребовала у ЦИК документы о невозможности проведения выборов в 18 громадах на Донбассе.

Также Центральная избирательная комиссия Украины образовала 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов.