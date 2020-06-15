Адвокат Дубинского заявила, что нардеп не планирует получать гражданство другой страны

По словам адвоката, Дубинский интересовался вопросом двойного гражданства, проводя журналистские расследования

По словам адвоката, Дубинский интересовался вопросом двойного гражданства, проводя журналистские расследования

Фото: Википедия

Татьяна Костина, адвокат нардепа и руководителя киевской областной партийной ячейки «Слуги народа» Александра Дубинского заявила, что он «не имел, не имеет и не планирует получать» гражданства другой страны.

Об этом Татьяна Костина заявила на пресс-конференции, пишет RegioNews.

В то же время на уточнение, пытался ли Дубинский получить румынский паспорт еще до депутатства, адвокат не ответила.

Костина намекнула, что Александр Дубинский исследовал вопрос получения иностранного гражданства как журналист.

Единственное, что могу подтвердить из того, что было опубликовано за все это время — это то, что Дубинский действительно занимался, когда был журналистом, журналистскими расследованиями. Некоторые были непосредственно связаны с вопросами получения гражданства иностранных государств гражданами Украины и теми проблемами, которые возникают вокруг этой темы", — заметила она.

Напомним, недавно нардеп предыдущего созыва Сергей Лещенко сообщил, что Александр Дубинский получил румынское гражданство, его просьбу удовлетворил Национальный орган по гражданству Румынии.