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28 мая 2020, 11:12 11

В Полтаве был найден застреленным директор областного эколого-натуралистического центра

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28 мая 2020, 11:12 11
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Рядом с телом Виталия Беднины обнаружили записку
Фото: из открытых источников
Рядом с телом Виталия Беднины обнаружили записку

В Полтаве в собственном автомобиле Hyundai был найден мертвым 56-летний директор Полтавского областного эколого-натуралистического центра Виталий Беднина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Правоохранители подтвердили, что 27 мая около 20:15, в полицию поступило сообщение от прохожего о теле мужчины в автомобиле Hyundai Santa Fe на ул. Ивана Мазепы.

При осмотре автомобиля полиция обнаружила тело полтавчанина, 1964 года, без признаков жизни. С места происшествия изъяли оружие, из которого предположительно был осуществлен смертельный выстрел", - говорится в сообщении.

Как стало известно местному изданию из достоверных источников, мужчина застрелился из зарегистрированной мелкокалиберной винтовки. Смертельный выстрел он направил себе в рот.

Перед самоубийством Виталий Беднина оставил записку, в которой написал коды к банковским карточкам, попросил прощения и попрощался.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Справка: Виталий Григорьевич Беднина возглавлял Полтавский областной эколого-натуралистический центр с 1994 года, имел за плечами 30 лет педагогического стажа. Возглавлял Полтавское отделение Международной ассоциации внешкольного образования.

В декабря 2019 году он стал лауреатом ежегодной Премии Верховной Рады.


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