Сына эксглавы СБУ Василия Грицака уволили с должности зампрокурора Полтавщины
Офис генерального прокурора уволил с должности заместителя прокурора Полтавской области Олега Грицака, сына бывшего главы СБУ Василия Грицака.
Об увольнении Олега Грицака, сына бывшего главы СБУ Василия Грицака, пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на источники в прокуратуре.
Причина увольнения не разглашается.
Как известно, Грицак-младший получил должность заместителя областного прокурора в августе 2018-го. Перед этим, с конца 2016 года, он возглавлял одно из управлений в прокуратуре Киевской области, а до этого работал в Оболонской и Святошинской райпрокуратурах Киева.
Грицак-младший перешел на новую должность в Полтаве вслед за своим непосредственным руководителем. 19 июля 2018 года прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов был переведена на аналогичную должность в Полтаве. В сентябре 2019 года Чибисова уволили.
Грицак-старший был уволен с должности главы СБУ в июне 2019 года.
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