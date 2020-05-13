В Харькове сменили начальника райотдела полиции после "слитого" в сеть скандального совещания

В целом новых начальников назначили в трех подразделениях полиции области

Фото: полиция

В целом новых начальников назначили в трех подразделениях полиции области

Сообщение о назначении новых глав трех райотделов опубликовано на сайте полиции Харьковской области, передает RegioNews.

Отметим, по информации издания Newsroom, 29 апреля в интернете было опубликовано видео совещания на которой присутствовали начальник следственного управления областной полиции Сергей Чиж и глава Слободского райотдела Сергей Торопов. Правоохранители разговаривали о количестве готовых к закрытию уголовных производств. Торопов возмутился завышенными требованиями к его подразделению. После этого в пресс-службе полиции сообщили, что по факту "слива" видео начата служебная проверка.

С огромным пониманием отношусь к руководителям районных отделов полиции! Внесу ясность для обычных граждан: Помните создание новой полиции? Тогда министр Аваков и Хатия Деконаидзе заявляли- Все! Никакой палочной системы, деятельность полиции, в отличии от ненавистной милиции, будет оцениваться исключительно уровнем доверия граждан. На деле, ничего не изменилось, да и не могло поменяться. Ведь на тот момент, ни Хатия, ни новый министр, понятия не имели что возглавили. Сейчас же, ситуация такова... Средний городской райотдел, получает +- 2-3 тысячи сообщений о правонарушении в месяц. В соответствии с УПК, их должны регистрировать в ЕРДР, после чего, расследовать и принимать процессуальные решения, а именно закрывать дела, или передавать в суд (есть райотделы в которых всего 5-10 следователей). Каждая область обязана передавать в суд, определенное колличество дел, но!!! Тут все зависит не только от следствия, а и от прокуратуры! Именно прокуроры саботируют передачу дел в суд, очень часто берут со следователей деньги за согласование дел. Эта круговая порука не прекращалась ни на день. Так что полиция новая, а процессы старые. Опубліковано Денисом Ярославским Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Однако, сегодня, 13 мая, стало известно, что в Слободском райотделе был назначен новый начальник. Так, вместо Сергея Торопова теперь руководителем будет Юрий Попельнюк.

Кроме того, кадровые перестановки провели еще в двух подразделениях. И.о. главы Харьковского райотдела стал Андрей Дмитриев, который ранее был заместителем начальника. Он начал свою карьеру в правоохранительных органах еще в 2002 году.

А руководить Дергачевским райотделом в Харьковской области будет Артем Аргунов. До этого он командовал подразделением криминальной полиции в Немышлянском районе.

Артем Аргунов

Андрей Дмитриев