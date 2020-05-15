Сына эксглавы СБУ Василия Грицака уволили с должности зампрокурора Полтавщины
Офис генерального прокурора уволил с должности заместителя прокурора Полтавской области Олега Грицака, сына бывшего главы СБУ Василия Грицака.
Об увольнении Олега Грицака, сына бывшего главы СБУ Василия Грицака, пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на источники в прокуратуре.
Причина увольнения не разглашается.
Как известно, Грицак-младший получил должность заместителя областного прокурора в августе 2018-го. Перед этим, с конца 2016 года, он возглавлял одно из управлений в прокуратуре Киевской области, а до этого работал в Оболонской и Святошинской райпрокуратурах Киева.
Грицак-младший перешел на новую должность в Полтаве вслед за своим непосредственным руководителем. 19 июля 2018 года прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов был переведен на аналогичную должность в Полтаве. В сентябре 2019 года Чибисова уволили.
Грицак-старший был уволен с должности главы СБУ в июне 2019 года.
Читайте також: Херсонські ЗМІ заявили про можливу відставку голови ОДА Гусєва
- 15:47 15 травня Міністр інфраструктури прокоментував можливу відставку
- 15:36 15 травня Сына эксглавы СБУ Василия Грицака уволили с должности зампрокурора Полтавщины
- 15:34 15 травня Львівська область послабила карантин: що дозволили, а що ні
- 15:32 15 травня РНБО зняла санкції з російського олігарха та організаторів псевдовиборiв в "Л/ДНР"
- 15:22 15 травня Фонд держмайна передумав віддавати "Миколаївську ТЕЦ" у комунальну власність міста
- 15:04 15 травня Підприємцям, у яких є діти, почали виплачувати матеріальну допомогу
- 22:00 14 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
- 18:30 12 травня Коронавірус: найважливіше за добу
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
- 11:22 13 травня В Україні почалися масштабні мітинги автоперевізників - протестують у столиці та обласних центрах