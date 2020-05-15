09:44  15 травня
Коронавірус в Україні: 483 нові випадки, кількість хворих зросла до 17330
11:30  15 травня
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
08:54  15 травня
На Донбасі зафіксовано 11 обстрілів позицій ООС із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
15 травня 2020, 15:36 2

Сына эксглавы СБУ Василия Грицака уволили с должности зампрокурора Полтавщины

Читайте также
на русском языке
15 травня 2020, 15:36 2
Читайте также на русском языке
Причина увольнения пока неизвестна
Причина увольнения пока неизвестна

Офис генерального прокурора уволил с должности заместителя прокурора Полтавской области Олега Грицака, сына бывшего главы СБУ Василия Грицака.

Об увольнении Олега Грицака, сына бывшего главы СБУ Василия Грицака, пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на источники в прокуратуре.

Причина увольнения не разглашается.

Как известно, Грицак-младший получил должность заместителя областного прокурора в августе 2018-го. Перед этим, с конца 2016 года, он возглавлял одно из управлений в прокуратуре Киевской области, а до этого работал в Оболонской и Святошинской райпрокуратурах Киева.

Грицак-младший перешел на новую должность в Полтаве вслед за своим непосредственным руководителем. 19 июля 2018 года прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов был переведен на аналогичную должность в Полтаве. В сентябре 2019 года Чибисова уволили.

Грицак-старший был уволен с должности главы СБУ в июне 2019 года.

Читайте також: Херсонські ЗМІ заявили про можливу відставку голови ОДА Гусєва

Голова Запорізької ОДА Туринок може покинути свій пост.


Полтавська область Полтава прокуратура прокурор звільнення
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Голова Запорізької ОДА Туринок може покинути свій пост - ЗМІ
15 травня 2020, 12:36
Херсонські ЗМІ заявили про можливу відставку голови ОДА Гусєва
15 травня 2020, 11:35
У Харкові змінили начальника райвідділу поліції після "злитої" в мережу скандальної наради
13 травня 2020, 19:08
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
14 травня 2020, 22:00
Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
11 травня 2020, 15:58
Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47
Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
15 травня 2020, 11:30
В Україні почалися масштабні мітинги автоперевізників - протестують у столиці та обласних центрах
13 травня 2020, 11:22
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Марцінків Руслан
Міський голова Івано-Франківська
Всі досьє »