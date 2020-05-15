Сына эксглавы СБУ Василия Грицака уволили с должности зампрокурора Полтавщины

Причина увольнения пока неизвестна

Причина увольнения пока неизвестна

Об увольнении Олега Грицака, сына бывшего главы СБУ Василия Грицака, пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на источники в прокуратуре.

Причина увольнения не разглашается.

Как известно, Грицак-младший получил должность заместителя областного прокурора в августе 2018-го. Перед этим, с конца 2016 года, он возглавлял одно из управлений в прокуратуре Киевской области, а до этого работал в Оболонской и Святошинской райпрокуратурах Киева.

Грицак-младший перешел на новую должность в Полтаве вслед за своим непосредственным руководителем. 19 июля 2018 года прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов был переведен на аналогичную должность в Полтаве. В сентябре 2019 года Чибисова уволили.

Грицак-старший был уволен с должности главы СБУ в июне 2019 года.

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