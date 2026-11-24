Фото: Прокуратура Украины

В Украину из Молдовы экстрадировали старшего лейтенанта ВСУ Владислава Пастуха, подозреваемого в систематической пытке военнослужащих во время строительства фортификационных споров

Об этом сообщили Офис Генерального прокурора и ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, с февраля по май 2024 года офицер командовал взводом понтонно-мостового батальона одной из воинских частей в Тернопольской области. При выполнении задач на восточном направлении он систематически применял насилие к подчиненным.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов пыток. В частности, на Днепропетровщине подозреваемый избивал двух военнослужащих руками и ногами из-за нарушений, которые считал дисциплинарными.

Еще один случай произошел вблизи Авдеевки. По версии следствия, офицер нанес военному многочисленные удары ногами по ребрам, а затем приказал привязать его за руки к деревянной конструкции в форме креста. Таким образом, по замыслу подозреваемого он хотел символизировать распятие накануне католической Пасхи.

Кроме того, офицер запугивал подчиненных, угрожал им последствиями за неповиновение и ссылался на влиятельные связи своего отца.

Когда правоохранители начали расследовать обстоятельства пыток, мужчина покинул Украину. В ночь на 21 декабря 2024 года он переплыл Днестр и попал в Молдову, где впоследствии обратился за статусом беженца.

В январе 2025 года правоохранители установили его местонахождение и объявили в международный розыск. После подготовки материалов для экстрадиции и сотрудничества с молдавскими органами подозреваемого передали украинской стороне.

Это произошло 19 ноября из-за пункта пропуска в Винницкой области. После экстрадиции суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование.

Напомним, скандал вокруг 211-й понтонно-мостовой бригады получил огласку в декабре 2024 года после журналистского расследования "Украинской правды" об издевательствах над военнослужащими и возможных злоупотреблениях в подразделении.

В частности, стало известно о случаях избиения военных, вымогательствах денег и унижения подчиненных. После огласки Государственное бюро расследований начало проверять эти факты.

26 декабря 2024 года Владиславу Пастуху сообщили о подозрении в пытках военнослужащих. К тому времени он уже находился за пределами Украины. Впоследствии он был объявлен в международный розыск, а украинская сторона инициировала процедуру экстрадиции из Молдовы.

Сотрудники Государственного бюро расследований также завершили досудебное расследование в отношении командира 211-й бригады Вооруженных Сил Украины, который не реагировал на факты издевательств и пыток над военнослужащими.

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