Фото: полиция

ДТП произошло 24 ноября около 08:50 недалеко от города Хорол Лубенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль "ВАЗ" под управлением 77-летнего мужчины и Range Rover, за рулем которого находился 53-летний водитель.

От полученных травм пассажирка "ВАЗа" погибла на месте аварии. Водителя этого авто в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Напомним, утром 20 ноября на Львовщине легковушка столкнулась с двумя автопоездами. В результате аварии травмировались два человека.