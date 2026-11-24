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В Киевской области задержали мужчину. Оказалось, у него было много тайников с наркотиками

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

33-летний житель Киевской области был замечен правоохранителями на улице. Это произошло как раз тогда, когда он делал тайники в земле. Во время обыска в его доме и автомобиле нашли около 60 зип-пакетов с каннабисом, амфетамином и экстази.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта. Во время обысков у него изъяли около 2,5 кг веществ, похожих на наркотики.