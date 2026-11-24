Фото: Зимноводовская тергромада

В селе Скнилов Львовского района местный житель обнаружил в поле подозрительный предмет, который может быть взрывоопасен. На место вызвали взрывотехников полиции и спасателей ГСЧС

Об этом сообщили в отделе чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты и мобилизационной подготовки Зимноводовского сельского совета, передает RegioNews.

По предварительной информации, находка могла остаться после ракетного обстрела Львовщины.

Специалисты осмотрели подозрительный предмет и изъяли для проведения экспертного исследования.

Напомним, 20 ноября РФ нанесла массированный удар ракетами по Украине. В результате российской атаки на железнодорожную станцию "Скнилов" во Львовской области погибли два человека. Вражеский удар пришелся на билетные кассы железнодорожной станции.