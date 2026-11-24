Фото: Гостаможслужба

На Волыни таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Украину 50 комплектов оборудования для спутниковой связи Starlink

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Один из украинских благотворительных фондов оформил груз гуманитарной помощи от отправителя из Норвегии. Его перевозили в полуприцепе через международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин".

В ходе проверки среди гуманитарной помощи таможенники обнаружили 50 комплектов Starlink, информация о которых отсутствовала в декларации.

Оборудование стоимостью около 800 тысяч гривен временно изъяли и поместили на склад таможни. По факту нарушения таможенных правил составили протокол по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Украине разоблачили двух мужчин, которые за деньги российских кураторов регистрировали терминалы спутниковой связи Starlink на украинских граждан, в том числе несовершеннолетних.