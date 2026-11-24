В Сумской области автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: есть пострадавшая
ДТП произошло утром 23 ноября в Шосткинском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Установлено, что 35-летняя водитель авто Suzuki не справилась с управлением, в результате чего машину занесло за пределы дороги, после чего она перевернулась. Получила травмы 63-летняя пассажирка, ее госпитализировали.
Поврежденный автомобиль поместили на площадку временного хранения.
Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, утром 24 ноября на Полтавщине столкнулись два автомобиля. На месте погибла пассажирка одного из авто, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.
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