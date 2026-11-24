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Мошенники маскируются под официальный чатбот "Штрафы ПДД" в Telegram и рассылают водителям фальшивые сообщения о якобы наложенных штрафах

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

По его словам, злоумышленники используют разные способы, чтобы сделать сообщения максимально похожими на официальные. В частности, о мошенничестве могут свидетельствовать следующие признаки:

Telegram-аккаунт имеет отметку "Не официальный", созданный недавно или отсутствующий в контактах;

уведомление поступает через посторонний бот, а не официальный сервис;

пользователя торопят с оплатой, предлагают "выгодную" скидку или ограничивают время для ее получения;

в сообщении указывают реалистичные суммы штрафов и номера постановлений для создания впечатления достоверности.

Белошицкий подчеркнул, что проверять и платить штрафы нужно только через официальные ресурсы. Персональные и банковские данные следует вводить исключительно на проверенных государственных сервисах.

Также глава патрульной полиции напомнил, что если штраф за нарушение, зафиксированное в автоматическом режиме, не уплачен в течение 10 суток, владельцу автомобиля присылают официальное письмо по почте.

Проверить наличие штрафов можно на вебпортале Министерства внутренних дел или в официальном приложении "Штрафы ПДД". В случае сомнений в подлинности сообщения водителям советуют обратиться в ближайшее подразделение управления патрульной полиции.

Напомним, в Украине ликвидирована международная сеть мошеннических колцентров. Подозрения получили 16 человек, еще 39 человек были экстрадированы. Мошенники действовали на территории четырех государств.