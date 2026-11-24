Фото: Прокуратура Украины

Во Львовской области будут судить 57-летнего бывшего начальника участка энергетического предприятия, из-за служебной халатности которого, по версии следствия, погибла 9-летняя девочка

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре, передает RegioNews.

Трагедия произошла 24 июня 2023 в селе Глебовичи Львовского района. В тот день девочка вместе с друзьями пешком шла в соседнее село, чтобы посетить церковь. На обочине дороги лежал оборванный провод воздушной линии электропередачи.

Во время игры ребенок поднял провод с земли и получил смертельное поражение электрическим током.

По данным следствия, обвиняемый отвечал за организацию и контроль безопасной эксплуатации этой электролинии. Однако с ноября 2022 по июнь 2023 он не обеспечил надлежащего контроля за ее техническим состоянием.

В частности, вблизи проводов росли деревья на недопустимом расстоянии, что создавало угрозу повреждения и обрыва. Кроме того, на линии использовали автоматический выключатель, который не отвечал техническим требованиям и не обеспечивал своевременное отключение поврежденного участка после обрыва провода.

В результате в конце июня 2023 года провод оборвался, что привело к гибели ребенка.

В августе 2026 года после получения результатов экспертиз правоохранители сообщили бывшему начальнику участка о подозрении.

Пока прокуроры направили обвинительный акт в суд. Мужчине инкриминируют нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло за собой гибель человека (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Харькове двухлетний ребенок попал в реанимацию из-за поражения током. Мальчик находился дома вместе с родителями, его поразило током на кухне. Родители сразу начали оказывать ему медицинскую помощь и вызвали скорую.