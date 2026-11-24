Фото: полиция

Число травмированных в результате российской атаки на железнодорожную станцию в Коростене Житомирской области возросло до трех

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Смертельные ранения получил 33-летний житель Горшковской громады. Также травмировались две 39-летние женщины и 69-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте атаки работают полицейские, спасатели, медики и железнодорожники. Следователи и взрывотехники обследуют территорию, изымают опасные предметы и документируют последствия российского удара.

Напомним, утром 24 ноября россияне попали беспилотником по железнодорожной станции в Коростене, где на тот момент находился пассажирский электропоезд. Ранее сообщалось об одном погибшем и двух раненых.