Фото: "Радио Свобода"

Высший антикоррупционный суд 18 ноября избрал меру пресечения фигуранту дела "Карфаген" Андрею Осипову. Его отправили под стражу без возможности внесения залога

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

Согласно решению суда, Осипов будет находиться под стражей до 16 января включительно.

Такую меру пресечения просил прокурор. Он аргументировал ходатайство рисками бегства подозреваемого, влияния на свидетелей, уничтожения доказательств и возможного совершения других преступлений, учитывая широкий круг его связей.

В то же время адвокаты просили суд отказать в удовлетворении ходатайства или определить для их подзащитного небольшой размер залога.

Во время заседания Осипов заявил, что поддерживает позицию защитников и готов нести ответственность, если его вину докажут. Также он подчеркнул, что не отказывается от сотрудничества со следствием, однако не хочет давать показания публично.

По данным "Радио Свобода", на записях Национального антикоррупционного бюро Осипов, вероятно, фигурирует под прозвищем "Криминал".

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении во время операции "Карфаген" преступной группы, в состав которой входили по меньшей мере 12 человек.

Следствие установило, что участники группы занимались деятельностью колл-центров, продажей наркотиков и изготовлением поддельной иностранной валюты. Вероятно, преступную деятельность прикрывали отдельные стражи порядка из СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции.

Организатором группы детективы называют трижды судимого мужчину по прозвищу "Криминал", которым, вероятно, является Андрей Осипов. По версии следствия он отвечал за налаживание защиты участников группировки в правоохранительных органах и передавал им взятки. За такое прикрытие, как утверждают правоохранители, один колл-центр ежемесячно платил 7 тысяч долларов. В общем группа координировала деятельность 52 колл-центров.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Впоследствии в СБУ сообщили, что исполняющий обязанности главы ведомства Александр Поклад уволил двух чиновников, фигурирующих в расследовании. Также он предложил Егору Буркину сдаться правоохранителям.

Президент Владимир Зеленский заявил, что министры и чиновники, чьи фамилии фигурируют в разговорах участников дела "Карфаген", по информации правоохранителей и антикоррупционных органов, не причастны к контактам с преступной группировкой.