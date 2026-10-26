В Харькове в результате повторных ударов по Новобаварскому району есть погибшие и раненые
В Харькове в результате ударов по Новобаварскому району 26 октября погибли два человека, еще четверо получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома и автомобили. На одной из локаций после удара возник сильный пожар
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews .
По его словам, в течение вечера российские войска нанесли несколько ударов по Новобаварскому району.
Сначала было известно об одном пострадавшем человеке, впоследствии поступила информация о погибших и раненых.
По состоянию на 19:02, по данным Терехова, в результате ударов погибли два человека, четверо были ранены.
Напомним, что российские войска нанесли серию ударов по Харькову .
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