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26 октября 2026, 20:48

В Киевской области мужчину приговорили к 13 годам за покушение на заказное убийство на заказ

26 октября 2026, 20:48
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Фото: Киевская областная прокуратура
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В Киевской области мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за покушение на заказное убийство и незаконное хранение оружия и боеприпасов. По данным прокуратуры, за убийство потерпевшего он должен был получить 90 тысяч долларов

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает RegioNews .

Суд установил, что в сентябре 2025 года мужчина согласился за вознаграждение убить потерпевшего. Утром 19 января 2026 года он ждал его у подъезда дома в селе Новоселки Фастовского района.

Когда мужчина вышел из дома, нападавший достал пистолет и дважды выстрелил в него. Потерпевший получил тяжелое огнестрельное ранение головы, однако выжил.

После стрельбы нападающий покинул место преступления и пошел в квартиру, где временно проживал. Там его задержали правоохранители.

В ходе расследования также выяснили, что осужденный незаконно приобрел и хранил переделанный пистолет "Форт-12Г" и боевые патроны без соответствующего разрешения.

Действия мужчины квалифицировали как законченное покушение на умышленное убийство по корыстным мотивам по заказу, а также незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

21 октября 2026 года коллегия судей Киево-Святошинского районного суда назначила ему наказание – 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Личность заказчика убийства устанавливают.

Напомним, столичные правоохранители задержали нападающего , забившего до смерти охранника спортивной базы на Трухановом острове. Нападающий металлической трубой несколько раз ударил мужчину по голове и продолжил избивать даже когда тот упал на землю.

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