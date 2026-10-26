В Сумской области передали в суд дело о поджоге 3 автомобилей военнослужащих

Фото: Сумская областная прокуратура

В Сумах будут судить 19-летнего местного жителя, обвиняемого в поджоге трех автомобилей военнослужащих по заказу. По данным следствия, предложение он получил через мессенджер в июне 2026 года

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По материалам следствия, молодой человек согласился выполнять заказы на поджоги автомобилей, которые использовали Вооруженные силы Украины и другие военные формирования. После этого он получал инструкции через мессенджер.

Для выполнения заданий парень покупал зажигательную смесь и искал автомобили с соответствующими опознавательными знаками. Транспортные средства он находил во дворах многоквартирных домов и у частных домовладений в Сумах.

В течение одной недели ночью он, по версии следствия, поджег три автомобиля военнослужащих.

Прокуроры Сумской областной прокуратуры направили обвинительный акт в суд. Мужчине инкриминируют умышленное повреждение имущества путем поджога и препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований - по ч. 2 ст. 194 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киевской области завершился суд над мужчиной, который поджигал железнодорожное оборудование по указанию куратора. Его действия стали частью масштабной диверсионной схемы.