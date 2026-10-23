Эксдиректора "Херсонэлектротранса" приговорили к 15 годам за госпредательство

Фото: прокуратура Херсонской области

Бывший директор коммунального предприятия "Херсонэлектротранс", который во время российской оккупации Херсона поддержал оккупационную власть и способствовал распространению российской пропаганды, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, 61-летний мужчина в начале полномасштабного вторжения России в Украину был депутатом Херсонского городского совета и возглавлял "Херсонэлектротранс".

В июне 2022 г., во время оккупации города, он поддержал оккупационный режим и ввел изменения в работе коммунального предприятия. В частности, организовал выплату заработной платы работникам в российских рублях.

Также мужчина приказал размещать в общественном транспорте агитационные и пропагандистские материалы, положительно освещавшие российскую агрессию. Кроме того, он призвал жителей Херсона получать гражданство государства-агрессора.

Эти обстоятельства подтвердили свидетели в ходе судебного разбирательства. По их словам, о соответствующих изменениях на предприятии работникам сообщали во время собрания трудового коллектива.

В конце 2022 г. осужденный зарегистрировал предприятие в российских фискальных органах.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Специальное досудебное расследование осуществляло Управление СБУ в Херсонской области. Поскольку приговор был вынесен заочно, отбывать наказание осужденный начнет после фактического задержания.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.