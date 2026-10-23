10:57  23 октября
На Львовщине столкнулись три автомобиля: пострадали двое детей
11:16  23 октября
Медсестра из Донбасса воевала за РФ: СБУ задержала ее на Волыни
12:40  23 октября
В Киеве мужчина устроил стрельбу во дворе многоэтажки
UA | RU
UA | RU
23 октября 2026, 19:56

Эксдиректора "Херсонэлектротранса" приговорили к 15 годам за госпредательство

23 октября 2026, 19:56
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура Херсонской области
Читайте також
українською мовою

Бывший директор коммунального предприятия "Херсонэлектротранс", который во время российской оккупации Херсона поддержал оккупационную власть и способствовал распространению российской пропаганды, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, 61-летний мужчина в начале полномасштабного вторжения России в Украину был депутатом Херсонского городского совета и возглавлял "Херсонэлектротранс".

В июне 2022 г., во время оккупации города, он поддержал оккупационный режим и ввел изменения в работе коммунального предприятия. В частности, организовал выплату заработной платы работникам в российских рублях.

Также мужчина приказал размещать в общественном транспорте агитационные и пропагандистские материалы, положительно освещавшие российскую агрессию. Кроме того, он призвал жителей Херсона получать гражданство государства-агрессора.

Эти обстоятельства подтвердили свидетели в ходе судебного разбирательства. По их словам, о соответствующих изменениях на предприятии работникам сообщали во время собрания трудового коллектива.

В конце 2022 г. осужденный зарегистрировал предприятие в российских фискальных органах.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Специальное досудебное расследование осуществляло Управление СБУ в Херсонской области. Поскольку приговор был вынесен заочно, отбывать наказание осужденный начнет после фактического задержания.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Херсон госизмена директор
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
На Житомирщине мужчина убил свою сожительницу
23 октября 2026, 21:20
В Харьковской области в результате ДТП погиб 72-летний пешеход
23 октября 2026, 21:06
В Славянске и Краматорске разоблачили агентов ГРУ: один получил 15 лет, другой - 10
23 октября 2026, 20:56
На Днепропетровщине из-за российских атак погиб человек, 11 ранены
23 октября 2026, 20:39
Рынок ожидает, что НБУ сделает на следующей неделе со своей ставкой
23 октября 2026, 19:45
Отключение света 24 октября: в Укрэнерго назвали графики на выходные
23 октября 2026, 19:30
Российский судья подозревается в военном преступлении из-за приговора защитнику Мариуполя
23 октября 2026, 19:26
Россияне атаковали гражданскую и промышленную инфраструктуру Одесщины: есть пострадавшие
23 октября 2026, 18:58
На Прикарпатье мужчина убил сожительницу и пытался сжечь тело
23 октября 2026, 18:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виктор Андрусив
Наталья Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »