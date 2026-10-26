В Днепре будут судить десять человек из-за убытков на 50 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

В Днепре будут судить десять человек, обвиняемых в завладении средствами клиентов банков с помощью поддельных судебных решений и фиктивных исполнительных надписей нотариусов

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .

По версии следствия, директор одного из банковских отделений передавала частному исполнителю информацию о счетах клиентов, которые длительное время ими не пользовались или находились за границей.

Участники схемы использовали поддельные судебные решения и фиктивные исполнительные надписи нотариусов, чтобы списывать средства со счетов якобы для погашения долгов.

В дальнейшем деньги переводили доверенным лицам и обналичивали.

Кроме того, с помощью поддельных документов обвиняемые незаконно оформили квартиру в Днепре стоимостью 1,5 млн грн. Ее владелец в то время находился за границей.

Среди десяти обвиняемых — частный исполнитель, бывший директор банковского отделения и еще восемь вероятных участников схемы.

Им инкриминируют мошенничество, легализацию имущества, подлог документов и несанкционированное изменение информации, в том числе совершенные организованной группой.

Обвинительный акт был направлен в суд. Вину обвиняемых должен установить суд.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.