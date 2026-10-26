Двое пострадавших и масштабные пожары: последствия атак на Черниговщине

Фото: ГСЧС Черниговщины

На Черниговщине в результате российских атак пострадали два человека

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Прилуцком районе русские войска атаковали ангар частного предприятия. Травмирован мужчина.

На Новгород-Северщине загорелось здание зернохранилища. Пострадала женщина.

В Корюковщине возник масштабный пожар складского помещения.

В Черниговском районе горела сухая растительность.

Спасатели ликвидировали все пожары.

Напомним, днем 25 октября российские оккупанты ударили по Херсону. Целью неприятеля стал маршрутный автобус. Пострадали шесть человек: женщины 63, 67, девушка 21 года и мужчины 67, 68 и 52 лет. Они получили минно-взрывные травмы.