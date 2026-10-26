Почти 2000 оккупантов за сутки: Генштаб обновил потери армии РФ
Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 580 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1990 оккупантов, один танк, четыре бронемашины, 18 артсистем, две РСЗО, 1656 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 322 единицы автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.10.26 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны Украины 23 октября и в ночь на 24 октября нанесли удары по объектам военного и промышленного значения на территории России. В частности поразили завод компонентов для ракет и комбинат.
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