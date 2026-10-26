Россияне атаковали Запорожье: восемь человек ранены

Фото: Запорожская ОВА

В результате российских атак на Запорожье ранены восемь человек. Повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание. На месте одного из попаданий возник пожар

Об этом сообщают и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин и сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

За сутки российские войска нанесли 857 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области.

2 ракетных удара – по Запорожью.

17 авиаударов – по Запорожью и населенным пунктам области.

674 атаки БпЛА, преимущественно FPV-дронов, – по Запорожью и другим населенным пунктам региона.

2 обстрела из РСЗО – по Запорожцу и Магдалиновке.

162 артиллерийских удара – по населенным пунктам области.

За сутки поступило 60 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, днем 25 октября россияне атаковали Сумскую область. Под обстрелами оккупантов оказались объект гражданской инфраструктуры, сельскохозяйственная техника, нежилое сооружение в Свенской и Степановской общинах. Также поврежден дом в Ямполе.