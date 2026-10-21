НАБУ подтвердило обыски в Нацбанке: задержанных нет

Иллюстративное фото: из открытых источников

Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП проводят обыски в помещении Национального банка и по месту жительства одного из сотрудников

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

В ведомстве подчеркнули, что следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

На момент сообщения никого не задерживали, ни одному лицу не сообщали о подозрении.

Остальные подробности дела не разглашают для сохранения тайны досудебного расследования.

Напомним, утром народные депутаты сообщили, что НАБУ и САП проводят следственные действия в кабинете и по другим адресам, связанным с главой Национального банка Андреем Пышным.