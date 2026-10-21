06:05  21 октября
На Волыни трактор подорвался на мине: погиб мастер леса
09:37  21 октября
В Одессе группа людей забросала камнями здание ТЦК: что известно
10:55  21 октября
Украинскому режиссеру диагностировали рак кожи
UA | RU
UA | RU
21 октября 2026, 11:59

СБУ задержала 18-летнего одессита: корректировал удары РФ и готовил теракт в Киеве

21 октября 2026, 11:59
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Киеве задержан 18-летний одессит, подозреваемый в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он корректировал российские удары по Одессе и по Днепру, а также готовил теракт в столице.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в августе этого года подозреваемый передал российским спецслужбам координаты почтового логистического терминала в Одессе, который впоследствии атаковали российские ударные беспилотники.

Кроме того, молодой человек собирал информацию о расположении украинской противовоздушной обороны и оборонных предприятий в Одесской области. Также он ездил в Днепр, где разведывал определенные врагом объекты.

Позже, по заданию российских спецслужб, агент прибыл в Киев для подготовки теракта. Он установил скрытую видеокамеру напротив дома потенциальной жертвы. Устройство с павербанком замаскировало в коробку из-под сока, оклеенную корой дерева.

С помощью камеры россияне планировали отслеживать распорядок дня и передвижение мужчины. Подозреваемый был задержан, когда он забрал устройство домой, чтобы загрузить записи и передать их российским кураторам.

По данным следствия, россияне завербовали одессита через Telegram-каналы, где он искал легкого заработка после увольнения из почтового отделения.

Во время обысков у него изъяли замаскированную видеокамеру и смартфон с доказательствами возможного сотрудничества с РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове был задержан еще один агент ФСБ. Вражеским приспешником оказался 19-летний местный житель, мать которого в январе 2025 года СБУ разоблачила на организации теракта.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса СБУ Киев теракт ФСБ РФ Днепр сотрудничество с врагом
СБУ заочно сообщила о подозрении "доверенному лицу" Путина в Мелитополе
20 октября 2026, 17:48
В Киеве двое рецидивистов планировали взорвать здания ТЦК по заказу РФ
20 октября 2026, 13:37
Все новости »
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
В Черкасской области россияне ударили по жилому сектору
21 октября 2026, 14:15
РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Днепре
21 октября 2026, 13:36
В ГСЧС показали, как ликвидировали последствия удара РФ по "Эпицентру" в Николаевской области
21 октября 2026, 13:20
Миф о "застрявших танках": как Трамп переписывает историю под интересы России
21 октября 2026, 12:54
В Славянске из-под завалов достали тела семи погибших: среди них – спасатель ГСЧС
21 октября 2026, 12:40
На Львовщине пьяный водитель без удостоверения врезался в авто и скрылся
21 октября 2026, 12:27
В Ровенской области во время пожара в доме погиб 15-летний мальчик
21 октября 2026, 11:36
НАБУ подтвердило обыски в Нацбанке: задержанных нет
21 октября 2026, 11:24
Два взрыва в семиэтажке Одессы: среди пострадавших – спасатели и медик
21 октября 2026, 11:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »