СБУ задержала 18-летнего одессита: корректировал удары РФ и готовил теракт в Киеве

Фото: СБУ

В Киеве задержан 18-летний одессит, подозреваемый в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он корректировал российские удары по Одессе и по Днепру, а также готовил теракт в столице.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в августе этого года подозреваемый передал российским спецслужбам координаты почтового логистического терминала в Одессе, который впоследствии атаковали российские ударные беспилотники.

Кроме того, молодой человек собирал информацию о расположении украинской противовоздушной обороны и оборонных предприятий в Одесской области. Также он ездил в Днепр, где разведывал определенные врагом объекты.

Позже, по заданию российских спецслужб, агент прибыл в Киев для подготовки теракта. Он установил скрытую видеокамеру напротив дома потенциальной жертвы. Устройство с павербанком замаскировало в коробку из-под сока, оклеенную корой дерева.

С помощью камеры россияне планировали отслеживать распорядок дня и передвижение мужчины. Подозреваемый был задержан, когда он забрал устройство домой, чтобы загрузить записи и передать их российским кураторам.

По данным следствия, россияне завербовали одессита через Telegram-каналы, где он искал легкого заработка после увольнения из почтового отделения.

Во время обысков у него изъяли замаскированную видеокамеру и смартфон с доказательствами возможного сотрудничества с РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове был задержан еще один агент ФСБ. Вражеским приспешником оказался 19-летний местный житель, мать которого в январе 2025 года СБУ разоблачила на организации теракта.