СБУ задержала 18-летнего одессита: корректировал удары РФ и готовил теракт в Киеве
В Киеве задержан 18-летний одессит, подозреваемый в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он корректировал российские удары по Одессе и по Днепру, а также готовил теракт в столице.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Отмечается, что в августе этого года подозреваемый передал российским спецслужбам координаты почтового логистического терминала в Одессе, который впоследствии атаковали российские ударные беспилотники.
Кроме того, молодой человек собирал информацию о расположении украинской противовоздушной обороны и оборонных предприятий в Одесской области. Также он ездил в Днепр, где разведывал определенные врагом объекты.
Позже, по заданию российских спецслужб, агент прибыл в Киев для подготовки теракта. Он установил скрытую видеокамеру напротив дома потенциальной жертвы. Устройство с павербанком замаскировало в коробку из-под сока, оклеенную корой дерева.
С помощью камеры россияне планировали отслеживать распорядок дня и передвижение мужчины. Подозреваемый был задержан, когда он забрал устройство домой, чтобы загрузить записи и передать их российским кураторам.
По данным следствия, россияне завербовали одессита через Telegram-каналы, где он искал легкого заработка после увольнения из почтового отделения.
Во время обысков у него изъяли замаскированную видеокамеру и смартфон с доказательствами возможного сотрудничества с РФ.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Харькове был задержан еще один агент ФСБ. Вражеским приспешником оказался 19-летний местный житель, мать которого в январе 2025 года СБУ разоблачила на организации теракта.