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21 октября 2026, 11:36

В Ровенской области во время пожара в доме погиб 15-летний мальчик

21 октября 2026, 11:36
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Фото: ГСЧС Ровенской области
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В ночь на 21 октября в поселке Томашгород Сарненского района произошел пожар в жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мальчика 2011 года рождения

Об этом информирует Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Сообщение о пожаре на улице Дворецкой поступило в Службу спасения в 02:21. На место прибыли спасатели из Ракитного и добровольная пожарная команда Томашгорода.

К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен пламенем. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, мебель и домашние принадлежности на площади 80 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы специальной техники.

Причину возгорания и размер материального ущерба устанавливают специалисты.

Напомним, вечером 20 октября в Приморском районе Одессы произошел взрыв неизвестного предмета в семиэтажном жилом доме. Пострадали четыре человека, среди них – трое спасателей ГСЧС и медик скорой помощи.

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