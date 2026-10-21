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21 октября 2026, 12:27

На Львовщине пьяный водитель без удостоверения врезался в авто и скрылся

21 октября 2026, 12:27
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Фото: Патрульная полиция Львовской области
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В Винниках 23-летний водитель Toyota Camry столкнулся с припаркованной Toyota Sienna и уехал с места ДТП

Об этом сообщила Патрульная полиция Львовской области, передает RegioNews.

После столкновения охранник и водитель поврежденного автомобиля пытались остановить нарушителя, однако тот скрылся.

Патрульные получили видео с паркинга и проследили маршрут автомобиля по камерам Центра безопасности города.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина не возобновил водительское удостоверение после лишения права управлять транспортными средствами. Он согласился пройти осмотр в медицинском учреждении, которое показало 1,10 промилле алкоголя.

На водителя составили три административных протокола:

  • за нарушение ПДД, что повлекло за собой ДТП (ст. 124 КУоАП);
  • за оставление места ДТП (ст. 122-4 КУоАП);
  • за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП).

Также на мужчину вынесено постановление за управление автомобилем без соответствующего права.

Напомним, в Тернопольской области в результате столкновения автомобилей Peugeot Partner и Opel Corsa травмировались 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Все пострадавшие госпитализированы. После столкновения Opel Corsa загорелся, пожар был ликвидирован спасателями.

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Львовская область ДТП ПДД алкоголь алкогольное опьянение патрульная полиция авто
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