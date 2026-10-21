НАБУ підтвердило обшуки в Нацбанку: затриманих немає

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Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку та за місцем проживання одного зі співробітників

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

У відомстві наголосили, що слідчі дії санкціоновані та здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Станом на момент повідомлення нікого не затримували, жодній особі не повідомляли про підозру.

Інші подробиці справи не розголошують для збереження таємниці досудового розслідування.

Нагадаємо, зранку народні депутати повідомили, що НАБУ та САП проводять слідчі дії в кабінеті та за іншими адресами, пов'язаними з головою Національного банку Андрієм Пишним.