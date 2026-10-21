Два взрыва в семиэтажке Одессы: среди пострадавших – спасатели и медик

Фото: ГСЧС Одесщины

Вечером 20 октября в Приморском районе Одессы произошел взрыв неизвестного предмета в семиэтажном жилом доме

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что вспыхнул масштабный пожар, а во время тушения раздался повторный взрыв.

В результате происшествия пострадали четыре человека, среди них – трое спасателей ГСЧС и медик скорой помощи.

Психологи ГСЧС оказали помощь 11 людям, оказавшимся в эпицентре происшествия.

Пожар был ликвидирован. На месте работало 45 спасателей и 11 единиц специальной техники ГСЧС.

Напомним, в Конотопском районе Сумской области погибли два 14-летних парня. Дети натолкнулись в поле на взрывоопасный предмет, который сдетонировал.