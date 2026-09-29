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Ночью и утром 29 сентября российские войска снова атаковали инфраструктуру Одессы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

Из-за вражеского удара произошел пожар, который спасатели оперативно потушили.

Также в городе продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней атаки в многоэтажке. Взрывной волной также выбило стекла в соседних домах и в одном из учебных заведений – специалисты закрывают поврежденные проемы.

В результате вчерашних ударов пострадали шесть человек. Двое из них остаются в больницах.

Городские службы продолжают работать на местах: помогают жителям пострадавших домов и устраняют последствия обстрела.

Напомним, в Киеве до двух человек возросло число погибших в результате российского удара по корпусу Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе.