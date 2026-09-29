Безугла назвала "кармою" удар РФ по будівлі НАН України у Києві

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Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла назвала "кармою" російський удар по будівлі Національної академії наук України у Києві

Про це вона написала у соцмережах, передає RegioNews.

За словами Безуглої, НАНУ є "беззмістовним залишком СРСР", який давно необхідно було реформувати або закрити.

"Але натомість росіяни її просто бомблять. Бо можуть. Бо академіки НІЧОГО не зробили для розвитку ППО, сидячи у своїй бульбашці 5 років повномасштабного вторгнення і 12 років війни. Ось така химерна, сумна "карма". У війні немає справедливості – тільки наслідки", – написала Безугла.

Також нардепка відреагувала на коментарі користувачів соцмереж, які звинуватили її у жорстокості. Вона заявила, що їй шкода людей, однак продовжила критикувати НАНУ та українську науку.

Безугла також поставила під сумнів здобутки фундаментальної науки в Україні та заявила, що неодноразово порушувала питання реформування НАНУ.

Нагадаємо, вдень 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України. Виникла пожежа, у приміщенні перебували люди. Загинули двоє людей.