Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 522 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1560 российских военных. Также уничтожили три танка, 13 бронемашин, 32 артиллерийские системы, одну РСЗЧ, два средства ПВО и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 23.09.26 ориентировочно составили:

Напомним, за прошедшие сутки и ночью 22 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по двум российским НПЗ в Самаре и Башкортостане, которые обеспечивают топливом оккупационную армию.