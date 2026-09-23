В Полтавской области вражеский беспилотник попал в промышленное предприятие
В Полтавском районе зафиксировано попадание российского БПЛА
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
Беспилотник оккупантов попал по территории одного из частных промышленных предприятий.
По информации ГСЧС, возник пожар – спасатели потушили его.
К счастью, в результате вражеской атаки никто не пострадал.
Напомним, поздно вечером 22 сентября российские войска дважды атаковали Изюм Харьковской области. Всего враг применил 12 управляемых авиабомб. Пострадали семь человек.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Встреча Зеленского и Трампа: давление на Киев и тень Пекина
23 сентября 2026, 09:581,57 промилле и смертельное ДТП: на Ровенщине полицейского приговорили к 5 годам
23 сентября 2026, 09:52РФ атаковала на Одесщине склады и гражданское судно: погиб капитан
23 сентября 2026, 09:40Россияне ударили по предприятию в Житомирской области: два человека пострадали
23 сентября 2026, 09:36"Еда не должна быть оружием": Каллас отреагировала на атаки РФ на украинское зерно
23 сентября 2026, 09:28Утренняя атака на Киев: двое из пострадавших – в тяжелом состоянии
23 сентября 2026, 09:12РФ атаковала Киевщину: три человека пострадали, повреждены 18 объектов
23 сентября 2026, 08:59ПВО обезвредила 119 дронов и три "Бандероли", которыми россияне атаковали Украину
23 сентября 2026, 08:57Россияне обстреляли Сумы из дальнобойного оружия: зафиксированы четыре попадания
23 сентября 2026, 08:46На Ровенщине 17-летняя мотоциклистка врезалась в магазин: у нее перелом черепа
23 сентября 2026, 08:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »