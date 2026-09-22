Зеленский встретился с Макроном: говорили о ПВО и зимней поддержке Украины

Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Среди главных тем переговоров были безопасность Украины и зимний пакет поддержки

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Зеленский сообщил, что Украина готова приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны SAMP/T и ракеты к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа Европейского Союза.

Также стороны продолжают работу над возможностью производства таких систем ПВО и ракет непосредственно в Украине.

Отдельно Зеленский отметил, что Украина вместе с партнерами работает над общей антибаллистической программой FREYJA. По его словам, первые результаты ожидают уже в текущем году.

"Максимально работаем, чтобы усилить защиту наших людей", – заявил президент.

Напомним, что Владимир Зеленский вечером 20 сентября провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора стороны обсудили ряд важных вопросов и договорились о встрече в Нью-Йорке. Трамп будет находиться в Нью-Йорке 21-22 сентября.