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19 сентября 2026, 17:40

Выборы в Украине: Железняк собрал ключевые заявления Зеленского за последние годы

19 сентября 2026, 17:40
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал хронологию публичных заявлений президента Владимира Зеленского о проведении выборов в Украине

Об этом говорится в его новом видео на Ютуб-канале, передает RegioNews.

Железняк напомнил, что в 2023 году Зеленский говорил о возможности проведения выборов в 2024 году при условии решения вопросов финансирования, законодательства, голосования военных и украинцев за границей.

В январе 2024 года президент заявлял, что если бы мог провести выборы на следующий день, то сделал бы это. В июле того же года он также говорил о готовности провести выборы при соответствующих условиях.

В феврале 2025 года Зеленский заявил о готовности обменять пост президента на членство Украины в НАТО.

В декабре 2025 года президент вновь заявил о готовности к выборам и отметил, что при гарантиях безопасности Украина могла бы подготовиться к ним в течение 60-90 дней.

В феврале 2026 года Зеленский говорил о возможности проведения выборов после прекращения огня. 23 августа он заявил, что проведение выборов во время войны стало серьезным вызовом для государства.

17 сентября Зеленский вновь заявил, что готов провести выборы "хоть завтра", но отметил, что для этого должны быть обеспечены соответствующие условия безопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам , а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.

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