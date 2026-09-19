В Украине создали новый дрон-перехватчик против "реактивных шахедов"

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Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах работы военной контрразведки СБУ по противодействию российским "реактивным шахедам"

Об этом он написал в телеграмме, передает RegioNews.

По словам Зеленского, новая разработка была создана специалистами военной контрразведки СБУ.

"Шаг за шагом двигаемся, чтобы дать Украине больше защиты", – заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил разработчиков и производителей, работающих над масштабированием производства необходимого Украине вооружения.

Напомним, еще в прошлом году Зеленский заявлял, что в Украины есть мощности для производства перехватчиков дронов. Он отметил, что многие украинские компании уже знают, как это делать.

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