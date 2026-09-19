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19 сентября 2026, 16:30

Во Львовской области пытались незаконно ввезти первые iPhone 18 Pro Max

19 сентября 2026, 16:30
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Фото: Государственная таможенная служба
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Гаджеты без декларирования пытались переместить через границу автомобилями 32-летний мужчина и 24-летняя женщина из Львовской области. Они выбрали полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор"

Об этом сообщила Государственная таможенная служба, передает RegioNews.

Означается, что их стоимость превышала установленную норму для ввоза товаров без письменного декларирования и уплаты таможенных платежей.

По фактам нарушений таможенники составили протоколы по части 2 статьи 471 Таможенного кодекса Украины. Смартфоны изъяли.

Напомним, правоохранители задержали заместителя начальника одного из таможенных постов Черновицкой таможни, подозреваемого в систематическом получении взяток. Чиновник помогал предпринимателям незаконно ввозить в Украину топовые модели техники Apple, получая по 100 долларов за каждый ввезенный телефон.

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