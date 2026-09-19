РФ ударила ракетой по Балаклее: пострадал 14-летний парень
Российские войска 19 сентября нанесли ракетный удар по Балаклее Харьковской области
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, сейчас известно об одном пострадавшем. 14-летний парень испытал острую реакцию на стресс. Медики оказывают ему необходимую помощь.
В результате атаки в городе повреждены пять частных домов, два магазина, две хозяйственные постройки, гараж и административное здание.
Информация о последствиях удара уточняется.
Напомним, поздно вечером 18 сентября российские военные атаковали ударными беспилотниками город Балаклея Изюмского района Харьковской области. Был разрушен частный жилой дом. Под завалами оказались 74-летний мужчина и его 71-летняя жена. К сожалению, оба погибли.
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