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19 сентября 2026, 14:51

РФ ударила ракетой по Балаклее: пострадал 14-летний парень

19 сентября 2026, 14:51
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Фото: Харьковская ОВА
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Российские войска 19 сентября нанесли ракетный удар по Балаклее Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, сейчас известно об одном пострадавшем. 14-летний парень испытал острую реакцию на стресс. Медики оказывают ему необходимую помощь.

В результате атаки в городе повреждены пять частных домов, два магазина, две хозяйственные постройки, гараж и административное здание.

Информация о последствиях удара уточняется.

Напомним, поздно вечером 18 сентября российские военные атаковали ударными беспилотниками город Балаклея Изюмского района Харьковской области. Был разрушен частный жилой дом. Под завалами оказались 74-летний мужчина и его 71-летняя жена. К сожалению, оба погибли.

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