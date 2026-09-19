РФ ударила ракетой по Балаклее: пострадал 14-летний парень

Фото: Харьковская ОВА

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, сейчас известно об одном пострадавшем. 14-летний парень испытал острую реакцию на стресс. Медики оказывают ему необходимую помощь.

В результате атаки в городе повреждены пять частных домов, два магазина, две хозяйственные постройки, гараж и административное здание.

Информация о последствиях удара уточняется.

Напомним, поздно вечером 18 сентября российские военные атаковали ударными беспилотниками город Балаклея Изюмского района Харьковской области. Был разрушен частный жилой дом. Под завалами оказались 74-летний мужчина и его 71-летняя жена. К сожалению, оба погибли.